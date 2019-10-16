台視楊麗花歌仔戲《忠孝節義》口碑與收視都創佳績，陳亞蘭16日率主要演員葉麗娜、陳怡真與「我是楊麗花」選秀冠軍何佩芸出席感恩茶敘，身兼執行製作人的陳亞蘭預告第一單元「萬古流芳」即將收官，緊接著播出的第二單元「孝感動天」，將帶領觀眾回到上古時代，飾演「虞舜」的陳亞蘭透露，楊麗花曾很前衛地提議，想做一個「假裸體」的衣服讓她穿，她聽到當下面有難色，幸好後來楊麗花也作罷。

陳亞蘭（右二）率陳怡真（右起）、葉麗娜、何佩芸出席感恩茶敘。（羅永銘攝）

陳亞蘭說，上古時代的人其實是沒有穿上衣的，楊麗花想要尊重「赤裸上身」的歷史，所以才有這個idea，想做一個像衣服的假裸體讓她穿，「我只看了她一眼，心想：不是妳演的就這樣整我！」但因畢竟還是傳統戲曲，楊麗花考慮後又覺得還是有蒙太奇式的呈現做法，而且要顧慮到觀眾視覺感受於是放棄。陳亞蘭於是先打預防針呼籲，希望播出時觀眾不要來找碴。但她也笑說，她說，其實還滿期待真的做出有肌肉的肉胎衣，「她應該是不想為難我啦，因為看我滿可憐的」。

首度演出歌仔戲的陳怡真和「我是楊麗花」選秀冠軍何佩芸都說「楊阿姨」對他們很溫柔很有耐心，何佩芸說，楊阿姨真的很疼她們，有一場戲她記不住台詞，一直NG所以緊張暴哭，陳亞蘭姐說「妳怎麼又在哭了、怎麼這麼愛哭啦」，結果楊阿姨來時就安撫她，說「不要哭、慢慢演，我準備100顆鏡頭讓妳演，我幫妳看一下劇本，妳去補個妝再來，我在這裡看妳喔」，結果後來她再一個鏡頭就好了。

陳亞蘭（右二）率陳怡真（右起）、葉麗娜、何佩芸出席感恩茶敘。（羅永銘攝）

被問楊阿姨和陳亞蘭哪一位指導比較嚴格，何佩芸說陳亞蘭是為戲好，「所以對我們嚴苛是對的」。陳亞蘭也自招，楊麗花是白臉、她是黑臉，「我不用很兇，我眼睛滿大的！」她說是自己是過來人，對新人的要求是因為知道不能亂演，要對自己和觀眾負責，否則播出去自己就會後悔，而且既然大家都在「楊麗花歌仔戲」，就希望整體都要好，「不要讓人覺得楊麗花的學生怎麼這樣不會演，我不希望讓楊阿姨丟臉！」

(中時 )