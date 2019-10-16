南投縣長林明溱(右)聽取吊橋改善工程簡報。

草屯雙十吊橋的橋塔斑駁不堪。

位於草屯鎮的雙十吊橋曾有台灣吊橋大王的稱號，不少民眾在此都留有美好的遊玩回憶，不過目前已有年久失修的情況，南投縣長林明溱16日在草屯鎮長簡景賢和多位縣議員的陪同之下前往會勘，但由於修繕經費高達3600萬，請鎮公所年底前向中央爭取經費，讓吊橋再現風華。

簡鎮長指出，雙十吊橋全長360公尺，已有超過50年的歷史，目前已有橋墩掏空、橋塔斑駁不堪和橋索老舊等現象，希望可以趕緊進行外觀美化與結構修繕等工程，以確保安全，同時保留文化資產，未來也將新增燈光照明設備，以及在夜間組成字體增加辨識度，吸引遊客再度造訪，成為新一代的觀光景點。

林縣長說，橋墩淘空部份有安全之虞，應先研議改善，擬由縣府與公所共同籌措經費約150萬元加固橋墩，其餘部分改善經費較龐大，需爭取中央經費配合，請公所年底前提出改善計畫。

隨後林縣長馬不停蹄，依序前往富寮里、敦和里、上林里和碧洲里等處進行會勘，了解各處市地重劃區公共設施的情況，並且指示地政處盡快研議改善。

(中時 )