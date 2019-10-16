周四（17）日東北風影響，各地早晚天氣稍涼，北部地區最低溫達21度、中南部地區也是日夜溫差大。根據中央氣象局的預測資料來看，目前在菲律賓東方的熱帶性低氣壓，若成颱將是今年第20號颱風「浣熊」（Neoguri），目前24小時主要朝西北西的方向前進。熱帶性低氣壓是否可能成颱？氣象專家吳德榮表示，在明、後天較有機會。

氣象局指出，周四時基隆北海岸及東北部地區有雨局部較大雨勢。北部、東部、東南部地區及澎湖、馬祖有局部短暫雨，其他地區及金門為多雲到晴。午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，北部地區感受較涼，平地白天氣溫21~25度，且較為陰雨綿綿；中、南部地區平地白天氣溫22~27度。

臉書粉專「天氣即時預報」指出，北風持續吹，縱使強度有點減弱了，但還是不斷帶來涼空氣，北部偏涼，中南部縱使中午暖熱，但早晚也是涼爽。降雨方面，因迎風面水氣稍增，週五(18日)前：

▋北北基桃宜：很容易下雨，尤其愈靠「山區、北海岸」雨勢愈持續。

▋新竹、花蓮：若水氣稍多一點，也可能有飄雨，但不多。

▋其餘地區：好天氣，但「南部山區」有午後陣雨。

目前為於菲律賓東方的熱帶性低氣壓，氣象局於16日凌晨2時將它升格為熱帶性低氣壓，氣象專家吳德榮於氣象播報時表示，熱帶性低氣壓朝西北西的方向前進，至於民眾關心是否可能成颱？吳德榮指著衛星圖說，在明、後天較有機會，因為這裡的海溫較高，垂直風切也比較小一點，但是他指出，若是過了這兩天，周遭的環境就較不易形成颱風了。

目前熱帶性低壓發展較慢，吳德榮說它會因受到低層東北風的導引，使得走向被折向呂宋島的方向，依照這路徑的話，對台灣的影響就會相對較小。

(中時電子報)