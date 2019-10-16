民進黨今中執會原本要通過不分區提名委員會名單，卻因為名單比例引發黨內派系不滿，技術性讓中執會因出席人數不足流會。對此，民進黨立委何志偉表示，民進黨內部聲音多元本來就是常態，派系各自會表達意見，大家需要多方溝通協調，這是討論的必然過程，無須過度解讀。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，今中執會依照原定時間準備開會，經過等待一陣子，到場人數仍未過半數宣告流會；傳聞流會主因是有派系對不分區提名委員名單有意見，李俊俋認為，民進黨派系競爭難免會發生，但距離不分區提名還有段時間，會擇期再來處理看看。

據悉，有中執委雖然人在黨中央出現，卻不願意簽到開會，也有人用選舉跑行程刻意請假缺行，李俊俋說，確實有看到不少人到場，但不清楚是在討論事情或者是有其他考量，因而無法出席中執會就不得而知。

何志偉也認為，民進黨派系間不同意見是必然過程，這才是民主的常態，中執會流會也不是第1次，更不會是最後1次，民主的本質就是討論，過去蔡總統擔任黨主席時也曾經流會，黨內的人平常心看待，不會感到意外。

何志偉強調，民主社會不可能做到百分百滿意，只能做到相對多數滿意，連行政院前院長賴清德為了替小英總統爭取連任飛到美國，相信黨中央會朝最好的方向努力，最終還是會有個結果。

(中時 )