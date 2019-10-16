新北市汐止區智慧溪，因水流過慢造成垃圾、爛泥堆積，長期散發惡臭，附近居民苦不堪言，新北市水利局為改善環境，於8月啟動智慧溪排水整治工程，在原有渠道新設子溝，完工後環境大幅改善，甚至有白鷺鷥飛來此處休息。水利局另強調，施作子溝是暫解方式，長期目標仍是將汙水下水道接管率提高，希望在114年能將汐止全數接管。

新北市水利局表示，早期遇到溪水惡臭問題，通常會在溪水上方直接施作水泥蓋住，擋住臭味飄散。但水利局於102年在永和抽水站試做第一條子溝工程後，發現效果顯卓，陸續在蘆洲鴨母港、土城的公館溝興建子溝，汐止智慧溪是新北市第7條條子溝。

新北市水利局說，智慧溪子溝總長約70公尺，溝寬約2公尺，深30公分，並於渠道兩側土坡舖設草毯綠美化，工程於8月開工，10月完工，工程經費約150萬元。

提案增設子溝的新北市議員廖先翔指出，智慧溪子溝興建完成後，渠道縮短，水流速度加快，解決淤泥、垃圾堆積等問題，河流變得更清澈，綠草如茵，環境美觀上許多。

附近居民興奮地說，以前只要下雨天，在家都能聞到智慧溪散發的惡臭，整治後溪流乾淨許多，環境改善後，不時還會有白鷺鷥飛來此處。

水利局也強調，施作子溝只是暫解方式，長期目標仍是將汙水下水道接管率提高，目前汐止接管率為60.82％，水利局預計114年能完成全數接管。

(中時 )