英國兩對夫婦和他們的小孩一行七人，本月初在加拿大自駕遊，為躲避一隻動物，從加拿大越境進入美國，卻被當成偷渡客被拘捕。他們控訴被美國有關執法部門惡劣對待。

10月3日，30歲的大偉．康納斯和他24歲的妻子艾琳在溫哥華地區開車，為了躲避一隻動物，轉進一條小路。一名警察隨後攔下他們，告訴他們已經身處美國華盛頓州，將他們逮捕。根據律師的說法，當時他們並沒有意識到已經越過了邊境。

康納斯夫婦在一份律師的聲明中詳述了「我們一生中最可怕的經歷」。根據聲明內容，事發時這對夫婦被一名警察攔下，警察沒有向他們宣讀權利，也不允許他們直接掉頭回到加拿大。

根據聲明，被捕之初他們就被分開，康納斯被關在男性專用牢房，艾琳和三個月大的兒子被關在女性牢房。後來，康納斯被帶到華盛頓州塔科馬市的一個拘留中心，而妻子和孩子則被帶到國際機場附近的一家經濟型飯店。第二天早上，他們又搭機被送到賓州。這對夫婦於5日被帶到「博克斯家庭收容中心」（BFRC ）。

艾琳抱怨收容中心「很冷」，工作人員拒絕在下個月底之前打開暖氣，她被告知給孩子戴上帽子保暖；「噁心的」毯子聞起來「像一條死狗」。根據這對夫婦的說法，嬰兒的皮膚在粗糙、有斑點，眼睛似乎被感染。

艾琳說，他們被當成罪犯對待，權利被剝奪，美國政府的所作所為讓他們的餘生帶來創傷。但美國移民部門否認「虐待」的指控。

(中時 )