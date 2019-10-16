NBA例行賽即將在下周開打，30支球隊都在利用最後時刻進行篩選，勇士礙於兩位大個子球員有傷上身，導致禁區戰力薄弱，熱身賽打完3場僅獲1勝，2場敗戰對手皆是湖人。勇士教頭科爾受訪時直接點名球隊目前最弱的地方，那就是被對方抓了太多進攻籃板。

科爾表示，37支球隊參加了熱身賽(30支NBA球隊以及7支外國球隊)，結果我們被抓走的進攻籃板球竟然倒數第二，這未免也太慘了吧！

其實科爾記錯了，這次打熱身賽的球隊總共38隊，勇士前兩場被抓到的進攻籃板平均16.5個，只比大陸CBA上海大鯊魚隊的17.5個還要好一些，但依舊是倒數第二，而且還是NBA所有球隊中墊底。

與上季例行賽相比，勇士被抓走的進攻籃板平均是10.8個，雖然不是太好，但至少還比9支球隊出色。美國媒體認為勇士在這項數據之所以會遜色那麼多的主要原因就是球員受傷太多。

勇士的第一號先發中鋒魯尼與第一替補史坦都缺席熱身賽，整體陣容偏矮，在拚搶防守籃板的時候吃了很大的虧，只能靠外援克里斯曼以及史皮爾曼來協助卓雷蒙格林，可惜遠水救不了近火。

(中時電子報)