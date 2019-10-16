國民黨總統參選人韓國瑜請假參選，綠營猛攻放「韓假」，行政院長陳其邁24小時內兩篇臉書暗諷韓國瑜，形成強烈對比。陳其邁晚間表示，他今天已召集跨部會，針對台南科學園區擴充案及設置橋頭科學園區，盤點開發時程，要求園區加速開發完成，並在2021年底招商進駐。

陳其邁一篇臉書強調，身為政務官，沒有週六日，更沒有寒暑假。另一篇臉書則說「拚經濟 做實事」，他表示，距總統選舉不到三個月，選戰越來越熱鬧。但蘇揆要求大家堅守工作，不能因選舉影響行政院推動改革。 . 陳其邁說，他今天召集國發會、科技部、內政部及環保署，針對台南科學園區擴充案及設置橋頭科學園區，盤點開發時程，要求園區加速開發完成，並在2021年底招商進駐。

陳其邁說，橋頭科學園區籌設計畫，已於前天在國發會審議通過，內政部去年也同意補助高雄市政府17.39億，開闢友情路等區外道路。我在會中要求相關部會及地方政府加快都市計畫、環評、區段徵收及招商，並同步進行，讓推動期程再縮短，目標在2021年底讓廠商就可以進場選地建廠。

陳其邁也指出，台南科學園區擴充案 及橋頭科學園區的設置，將帶動南科台積電、路科華邦電及楠梓加工區的日月光等大廠和周邊產業供應鏈加碼投資，預估將為整體南部地區帶來近一兆元年產值、2萬8000個優質就業機會，打造台南-高雄科技走廊。

(中時 )