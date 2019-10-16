高雄市長韓國瑜今（16）日起請假拚總統大選，首站行程從恆春出發，針對「墾丁觀光如何救」來和地方人士進行座談討論。一位業者指，他經營8年的3間民宿這個月全部結束營業，抨擊蔡政府政策讓業者血本無歸。當他喊出「我們要陸客，對不對！」，立即獲得民眾掌聲大喊「對」，地方民意表露無遺。

據《中評社》報導，「墾丁觀光如何救」座談在恆春鎮山腳里活動中心召開，將近300人到場參與，塞滿室內空間，飯店旅宿業者、觀光業界代表針對議題發表意見，希望重振恆春半島觀光景氣。

現場一名民宿業者向韓國瑜表示，他在墾丁經營8年擁有3間民宿，結果這個月全都結束營業剩沒半間，5、6年來所賺的積蓄一轉眼全部不見，血本無歸。該名業者表示，馬英九時期恆春半島民宿瞬間崛起，從一、兩千家跳升到四千多家，原因就是業者有錢可以賺、有生意可以做，觀光業要的就是觀光客。

該名業者說完後大喊「我們要陸客，對不對！」在場群眾讚聲「對」。該名業者又說「若韓國瑜有機會當選中華民國總統，希望還給業者陸客，謝謝韓市長」，全場歡聲雷動高呼數次「韓國瑜凍蒜」。

(中時電子報)