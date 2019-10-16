全國法警今天起換裝，高院代表各法院法警對外召開記者會，其中最引人注目的是有「高院周子瑜」稱號的女法警陳詩涵，與帥氣法警鍾子毅，2人搭檔展示新制服，成為全場的亮點；陳詩涵說，新的法警制服對女性超貼心，改成拉鍊式避免胸前曝光問題。

全國警察已在今年4月18日換裝，依照法警管理辦法規定，法警制服比照警察制服，也因此司法院立即指示高院研議辦理；此次法警換裝後將以新式警便服進行人犯戒護及法庭秩序維持，也可在執勤時減少民眾誤解。

高院日前事先自製了開箱文，由男女法警上場拍照，照片中有法警的押解人犯的各式戒具、囚車及公務車，開庭進出的安檢門，及法庭出現緊急狀況的擔架及輪椅，讓人見識到法警的另一面。

今天對外公開記者會，有「高院周子瑜」封號的女法警陳詩涵接受採訪時表示，新制服胸前以前是釦子，現在改成拉鍊，對女性來說少去曝光的問題，且新制服有很多口袋，可以放感應卡等配備，相當具有便利性。

「高院周子瑜」稱號的女法警陳詩涵，與帥氣法警鍾子毅，2人搭檔展示新制服。林偉信攝

(中時 )