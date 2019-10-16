挺韓女星熊海靈，時常在韓家軍社團針對時事發表個人觀點，擁大批粉絲支持。熊（16日）晚間八點左右，透過粉絲團直播和粉絲表示「我和杏仁哥、詹江村（村長）要當韓國瑜的分身，因為夏威夷的僑胞朋友要成立後援會，邀請我們去站台，請僑胞們回台投票」。更是嗨唱「我現在要出征」歌曲。熊不忘透過直播表示「挺中華民國國號，韓一定會當選的」。對此，網友紛紛留言「熊姐加油！」、「台灣有你們真好」、「忠貞的熊姐」。

熊海靈與村長首度同框做直播。（照片/翻攝《我愛熊海靈》粉絲團）

等待登機的同時，熊海靈開直播首度與桃園市議員詹江村同框，針對近日遭網友酸過氣藝人的熊海靈和村長表示「1450都居然叫我熊奶奶耶！我要叫他們乖孫子」，村長則表示「他們也叫我老爺爺」。熊提出質疑「既然已經覺得我過氣了、也沒有影響力了，那些1450為什麼要跟著我的臉書呢?」

杏仁哥透過熊姐直播用英文跟網友打招呼。（照片/翻攝《我愛熊海靈》粉絲團）

詹也同樣提出疑問「那一樣的，他們一天到晚說韓國瑜不會贏，那幹嘛一直要打他呢?」熊更表示「他們更奇怪，要我去跟韓說他不會當選，我跟市長又不認識，沒有他的電話及通訊軟體，我要怎麼跟他說?」熊更是透過直播表示「韓國瑜一定會當選，因為熊姐、村長和杏仁哥都是支持韓國瑜所支持的中華民國國號和國旗」

熊海靈開直播與粉絲分享，將要赴美參加韓國瑜夏威夷僑胞後援成立大會。

熊海靈事後接受《中時電子報》記者電訪表示「我只跟人對話，不跟沒品的人對話，如果覺得我已經過氣，不重要又沒影響力，請勿關注我的FB，1450邏輯很奇怪，熊姐現在通告接不完，活動也接不完，又受邀參加美國夏威夷韓國瑜後援會成立大會，我現在要出征了」。

(中時電子報)