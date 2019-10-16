美國《紐約時報》16日報導，有充分的理由懷疑美國總統川普，15日在白宮針對「第一階段」美陸協議時提到：「我們達成了一項了不起的協議」等說法。報導強調，這項「原則上的協議」範圍有限，確切的細節尚未以書面形式確定——此一過程曾導致與大陸的談判偏離軌道。

《紐時》稱，美國官員11日表示，他們將與大陸合作，在未來幾周內完成初步協議，希望在11月中旬川普和習近平出席智利全球領導人峰會時簽署協議。這筆交易似乎會增加大陸對農產品的購買，從而使美國農民受益，並讓其他一些企業更多進入大陸市場。

報導表示，這輪美中高層級磋商缺少什麼？最終文本。也就是尚未簽署任何協定，協定內容尚未明文化。川普11日說，協定「還需要把所有內容落實到紙面上」，不過也透露他認為這個過程不會出現什麼問題。

但美中此前曾達成過貿易休戰——去年12月在布宜諾斯艾利斯以及今年6月在日本大阪——結果都很快崩潰。這讓一些批評人士猶豫不決。

「沒有寫下來的協定不是真正的協定」，奧勒岡州民主黨聯邦參議員懷登在聲明中稱。

報導指出，還有結構性問題，對於使美國企業處於不利地位的大陸經濟政策長期存在的擔憂，似乎也沒有得到解決。包括政府的慷慨補貼、在經濟中發揮巨大作用、對外企系統性歧視。具體來講，就是《中國製造2025》。

《紐時》報導，據談判知情人士透露，過去美國提出的要求，一旦被判定為意在干預大陸經濟管理，就會遭到激烈抵制。如要求大陸披露更多補貼行業資訊時，但這次美國官員未提及任何這些議題。

報導指出，這次磋商協議還未包含製造業相關條款，並且似乎允許大陸暫時保留對美國製造汽車的高額關稅。這一點值得注意，因為非農業產品——包括汽車、汽車零組件和飛機——占美國對陸出口大部分，也占川普一直批評的美國對陸貿易逆差的很大一部分。

川普12日發推稱，協定將包括採購160億美元至200億美元的波音飛機，但美國官員尚未透露任何其他細節。

報導稱，官員們也沒有提到對美國的競爭力至關重要但同樣難以解決的一點：大陸的法律禁止跨國企業將其蒐集的大陸客戶資料轉移出大陸，這意味著很多科技和零售企業必須將大陸的業務同全球運營的其餘部分分隔開來。大陸官員堅稱這事關國家安全，並表示在這一點上不大可能讓步。

(中時 )