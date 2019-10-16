中獎卻不高興？一名網友在臉書上分享自己的中獎經驗，他表示，在IKEA明明是刮中頭獎，卻一點都高興不起來。底下網友看到後都笑翻，但有不少人馬上貼出自己的經驗安慰原PO，「整車免費，蠟燭兩個」。
IKEA近期推出活動，消費不限金額，都可以獲得刮刮卡，其中最大獎就是「整單免費」。但有一名新竹網友在臉書社團《爆廢公社》PO出照片，當中可以看到中獎的刮刮卷跟IKEA收據，原PO表示，「請問各位刮中IKEA頭獎正常反應是什麼？我只覺得笑死」，仔細一看，原PO的收據上只有一項45元的STOMMA白色時鐘。
網友看到PO文紛紛跳出來搞笑安慰，「ikea表示 還好省下來了」、「傑出的一省 就在IKEA」、「IKEA表示：今天就選這筆買45元的客人，請收銀員給他中大獎」、「我有中過整車免費....那一次只花了39元買蠟燭....自己都笑了」。
文章來源：臉書原文
(中時電子報)
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