No Name余荃斌投身公益多年，過去曾為失親兒基金會創作並獻聲〈星火〉，近日為「2019夢想慈善音樂會」攜師弟洪義在錄音室加緊練習，他說：「累歸累但真的很幸福！」練團休息片刻和洪義交流後才得知原來兩人都是同一所國中、高中，讓兩人驚呼：「太巧了吧，要不是這場音樂會根本不知道」、「註定我們要一起為慈善演奏」。

No Name與師弟洪義（右）展現好默契。（艾迪昇傳播提供）

No Name（左）與洪義正為慈善公演排練。（艾迪昇提供）

No Name的同門師弟洪義，此次助陣擔任小提琴演奏嘉賓，以演員身分出道的洪義說：「這是出道後的第一次音樂演出，真的很期待！」No Name則說：「很開心第二次和失親兒基金會合作，希望能盡最大的能量傳遞愛給更多人。」期許能以拋磚引玉讓更多人重視失親兒的議題。

洪義的母親本身是鋼琴老師，耳濡目染下讓他從小開始學小提琴，兩人練團前洪義特別將No Name的〈星火〉循環播放超過50次以上，他形容：「這首歌充滿溫暖的感覺，特別喜歡歌詞意境。」巧的是兩人簽入經紀公司後首度合作，得知是同一所學校畢業，讓洪義直呼：「天下居然有這麼巧的事？同所學校畢業後還在同一間經紀公司？」No Name則說：「第一次這麼巧，緣分註定我們要一起為慈善為愛而演出啦」。

(中時 )