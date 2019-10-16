徐嘉凱以電影《聖人大盜》入圍本屆金馬獎最佳新導演，他打造以「區塊鏈」為主題的新創電影，更具話題的是徐嘉凱所提出的「SELF 沉浸式娛樂生態系」，電影中透過虛擬貨幣SELF邀請觀眾加入劇情，將電影故事在娛樂消費市場中重現，鍵接虛擬與現實，加深「沉浸式體驗」的共享。

而看好數位經濟與虛擬貨幣的發展，以及台灣的青創實力，中環集團幾年前便已投資《聖人大盜》導演徐嘉凱，如今搭配18日電影上映，集團經營的TSUTAYA BOOKSTORE書店和WIRED TOKYO餐廳也特別與SELF TOKEN合作，擴充觀眾的沉浸式體驗。

相關TSUTAYA BOOKSTORE與SELF TOKEN鏈接虛擬與現實的娛樂消費體驗活動訊息如下，10月18日起至11月23日，於TSUTAYA BOOKSTORE台北信義店與台中市政店，及店內餐廳WIREDTOKYO，皆可持SELF消費。除此之外，對想體驗使用SELF的玩家，期間內於書店和餐廳門市消費滿300元，掃碼註冊完成EvenToken贊助通錢包，即可獲得10個SELF(數量有限送完為止)。

導演徐嘉凱本身就是青年創業者，相對增加電影說服力。（得利影視提供）

另外，TSUTAYA BOOKSTORE信義店也於10月1日起舉辦《聖人大盜》主題書展，購買書展指定書籍的消費者即可獲得《聖人大盜》電影海報一張，獲本屆金馬獎入圍最佳新導演的徐嘉凱也將於10月26日下午2點至4點現身TSUTAYA BOOKSTORE信義店舉辦快閃簽名會，詳情請搜尋Tsutaya Bookstore Taiwan粉絲團。

(中時 )