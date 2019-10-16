「偶像劇一哥」王傳一日前錄製實境行腳節目《請問 今晚住誰家》，參與打工換食宿，近日他為了新戲《美味滿閣》正如火如荼的進行拍攝中，此次義氣相挺跟著李李仁及南非型男主廚肯納一同打工換食宿。

製作單位為了王傳一在劇中的專業廚師形象，特地安排他們體驗職人生活，鋸柴、燒柴火、熬煮傳統麥芽糖、製作手工麵線等各種工作樣樣來，王開心表示：「我10年沒參加過這種節目。」兩天一夜中未曾聽他喊過一聲累，甚至透露：「結婚之後，我在家都是負責苦力的。」就連白鞋髒掉也無所謂，根本是專業的打工仔。

全神貫注製作麥芽糖的王傳一。（東森超視提供）

傳統麥芽糖的製作過程相當繁瑣，為了打工換餐的李李仁負責鋸木材、王傳一顧火爐維持熬煮麥芽糖的火侯，肯納則是在清洗麥芽，王傳一邊攪拌麥芽、邊開玩笑說：「你現在看到的是少林寺的廚房，這麼大的一個鼎，大概要化一天，太極就是這樣成的！」當他被柴火燻到哭出來時，不斷建議老闆：「你們應該要戴蛙鏡工作，早知道會這樣（被燻）我就去洗麥芽了。」

(中時 )