華視全新生活資訊LIVE節目《女王當家》，節目主持人由「臺灣濱崎步」、「保庇天后」之稱的王彩樺擔綱，日前她特別進棚拍攝一系列「開箱文」宣傳照與宣傳預告，她表示這次是首次主持Call-in節目也很期待和觀眾朋友，與喜歡她的粉絲們互動聊天，笑說：「中午時間能邊錄影邊吃好料，很不錯!」

王彩樺為了《女王當家》特地拍攝了近期流行的「開箱文」節目宣傳照，接連換上女王裝與女僕裝，拿起鍋鏟和農產品、生活用品一同入鏡拍照，拍攝成品宛如芭比娃娃開箱一般，另節目將分為「台灣在地小農推廣」與「生活資訊分享」兩大單元，介紹台灣在地小農種植的農產品，並由主廚教觀眾如何烹調料理，以及介紹生活上的實用好物，讓婆婆媽媽們輕鬆做家務，悠閒在家當「女王」。

王彩樺拍攝成品宛如芭比娃娃開箱一般。（華視提供）

王彩樺也透露平時就喜歡推薦實用生活好物給別人，藝人朋友都說好用，她笑說：「我是團購的好咖耶！每次都買很多東西，分送給親朋好友。」而平時對朋友、劇組和節目工作人員十分大方的她，私底下其實非常節省，表示自己用的手機螢幕破了1年多，詢問送修要好幾千塊，因為還能用就還是一直拿著用，捨不得送修或買新的手機，而最近女兒跟她說因為手機容量不足想換新手機，她也跟女兒說：「妳可以把照片、資料存在雲端呀!」教導女兒東西沒有壞就沒有必要換，養成從小節儉的好習慣。

(中時 )