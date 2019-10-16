英國名校法學博士的歐陽姓女子2年前過斑馬線時，遭欣欣客運的236公車撞成植物人，家屬提告求償。台北地院日前判欣欣客運、韓姓司機應連帶賠償3391萬餘元，還可上訴。

刑事部分，韓姓司機被依業務過失重傷害罪判刑5月，緩刑5年確定。民事部分，家屬提告主張，韓姓司機於民國106年6月3日駕駛236線公車行經台北市木柵路五段左轉進入萬福橋之際，以逾時速40公里速度撞上正過斑馬線的歐陽姓女子，女子送醫急救後呈現植物人至今，向韓姓司機及欣欣客運求償。

台北地院審酌傷者為英國愛丁堡大學法律學博士，事故發生時為34歲，結婚育有二名未成年女兒，正處家庭及事業均耕耘收穫之時，竟遭逢本件事故致人生巨變，餘命年限也因而大幅銳減。台北地院日前判欣欣客運、韓姓司機應連帶賠償受傷女子、女子的父母、丈夫及子女共計新台幣3391萬餘元。全案可上訴。

(中時電子報)