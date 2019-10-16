由台北市政府和VOGUE合辦的台北時裝週剛剛落幕，在為期三週的活動中，締造了不少讓人津津樂道的亮點，除了在BELLAVITA的台灣設計師品牌快閃店外，壓軸登場的時尚大秀與國際時尚論壇，更是令人津津樂道，國際時尚論壇也邀請多位重量級產學人士，就產業趨勢、永續時尚設計與科技話題掀起多場頭腦風暴，探討當下時裝行業在台灣及世界範圍內最熱門的議題和未來最具吸引力的機遇。

上周末舉行的第二屆台北時裝週國際時尚論壇，呼應Next Gen下一站台北的精神，以「Whats Next： The New Fashion Order時尚新秩序」作為這一次論壇的題目，探討現今時尚產業的巨變與未來發展趨勢，邀請香港中文大學新聞傳播學院企業傳播研究所副主任吳世家，擔任計畫主持人，以及重量級講師：全球版Vogue Business總編輯Lauren Indvik、SHOPBOP國際部總監Sherry Shi、小智研發創辦人黃謙智、Fashion Clinic 創辦人WONG KAY 黃琪，透過他們的分享，引導大家掌握關鍵。

全球版Vogue Business總編輯Lauren Indvik就2020全球時尚大趨勢提出精闢見解，像是時尚界應對經濟增長減緩、氣候變遷而衍生出更多新興材質運用，乃至於環境保育及永續的反思，與時尚共享經濟的興起遙相呼應，Fashion Clinic創辦人黃琪則以個人經驗分享時裝和環保，他認為速食時裝的文化，可以憑個人習慣改變，透過修補、改造、重新設計等Eco-Friendly的手法，證明美感也可與環保共存。

小智研發創辦人黃謙智也提出，為有效解決垃圾問題，並向民眾展現再生材料的可行性，他們透過運用前瞻技術將垃圾轉變成可再使用的各式材料，從做環保開始找生意以放眼未來。透過與會時尚重量級講師們的對話分享，對時尚產業的走向，提供了全新思維與模式，引領業界迎向Next Gen下一站新的時尚的消費面貌。

這屆台北時裝週X VOGUE全球購物夜令人驚艷之處，還有備受矚目的八位台灣新銳設計師的時尚大秀。柯瑋倫在2018台北好時尚獲得金獎後，以個人工作室名義成立品牌，AllenKO3的品項相當少，將精力集中於作品的布料以及做工，以匠人般的堅持打磨到完美，使它不只是一件服裝，而是具有洗鍊感、獨一無二的作品。

(中時 )