三立《愛玩客之快客廚房2》邁入全新一季，特別邀請到超高人氣的客家妹陳明珠主持，而她甫獲「54廣播金鐘」教育文化節目主持人獎的殊榮，這次節目將有別於以往介紹客家庄的方式，由她帶領觀眾拜訪12個客家莊，以客家飲食文化為主軸，並藉由客家籍來賓與當地文化情感的連結，帶領觀眾用不一樣的角度一探客家精隨。

陳明珠不僅是主持人，也是半個導遊，在節目中帶領外國人一同品嚐台灣客家美食，用不同角度看客家文化，就連當地居民看到外國人體驗客家文化也覺得很新奇，這次節目也讓她大享美食之福，說自己好像無時無刻都在吃，在當地介紹美食時吃，回到車上也繼續吃。

陳明珠在此次金鐘得獎，現在更從廣播界跨足電視界，也提到自己對於演戲很有興趣，覺得賴雅妍主演的愛上哥們中那樣中性的角色很酷，有別於以往大家對她的甜美印象，所以很想挑戰，此外她也很想在戲裡大談戀愛，挑戰充滿粉紅泡泡的偶像劇。

(中時 )