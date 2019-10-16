韓國獨島級兩棲攻擊艦曾與美國海軍進行聯合演習，讓美軍的F-35B在艦上進行起降，未來也會搭載F-35B，做為輕航母使用。圖為韓國獨島號與美軍聯演。（圖／美國海軍）

隨著韓國開始進行第2艘號稱「輕航母」的獨島級兩棲攻擊艦進行海試，並於8月批准新的3萬噸中型航母之後，韓國目前正籌劃一個更大型的航母計劃。新的大型航母噸位預計在7萬噸左右，比10萬噸的美國尼米茲級航母小，但比大陸目前已運作的遼寧艦與002國產航母的6.5萬噸略大，可能相當於目前大陸尚在建造中的003型航母。艦上將搭載F-35C戰機與E-2鷹眼空中預警機，還可能採用電磁彈射系統，似乎有意與日、中等國別一下苗頭。

據美媒《軍事觀察》雜誌報導，韓國造船業頗負盛名，其建造大型船舶與先進軍艦的都有豐富經驗，他們認為目前建造約7萬噸的大型航母是極可行的計劃。韓國執政黨取代可能是高度可行的-最近，該國執政的民主黨高層崔才成(Choi Jae Sung)提出了這一建議。

韓國第二艘獨島級兩棲攻擊艦下水，其執政黨已開始計劃建造首艘大型航母，排水量可能在7萬噸左右。（圖／推特 @indomiliter）

據韓媒報導，韓國目前打算在目前的獨島級兩棲攻擊艦上部署垂直起降的F-35B戰機，但計劃中的重型航母則會部署轉為大型航母使用的F-35C，這很可能使韓國成為美國洛馬公司F-35C的第一個外國客戶。洛馬的F-35C價格比F-35B便宜多了，雖然沒有垂直起降能力，但擁有更大的航程、更大的起飛重量和更強的機動性。此外這艘大型航母還能搭載C-2灰狗式運輸機與E-2鷹眼空中預警機，如果韓國願意多花些錢裝備電磁彈射器系統，就可以彈射重量更大的戰鬥機或大型預警機。

報導說，韓國的主要海上競爭對手日本曾認真考慮過購買一艘重型航母，並將它與現有2艘2.7萬噸的出雲級兩棲攻艦搭配運用。出雲級改造後將搭載F-35B戰機，如果與日向級直升機母艦進行編隊，可以發揮輕型航母的功能。

美國洛馬公司為F-35C戰鬥機裝配的生產線相對較小，因為擁有平頂式大型航母的國家寥寥無幾，如果韓、日的重型航母計劃付諸實施，對F-35C規模化量產是一大助力，能有效分攤F-35C的研發成。

報導表示，韓國政府最後如何決定其航母計劃，或甚至未來會有多少航母，都還在未定之天。但就現有韓國海軍的條件來說，已經部署了多艘先進的導彈驅逐艦與先進戰艦，具備發展航母戰鬥群的條件。

(中時電子報)