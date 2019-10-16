2019太陽餅文化節10月19日將於文心森林公園盛大展開。（盧金足攝）

2019太陽餅文化節10月19日將於文心森林公園盛大展開，集結台中優質糕餅及伴手禮業者，也邀請日月潭魚池鄉紅茶業者共襄盛舉，現場更祭出購餅「買一送一」限量特惠，消費滿額再送可愛又實用的「餅寶貝」限量背包，歡迎民眾到場品糕點、配好茶，感受糕餅故鄉好滋味。

太陽餅是台中的代表性名產，市府每年均舉行「太陽餅文化節」，推廣在地糕餅文化。

市府經濟發展局16日在台灣大道市政大樓舉行宣傳記者會，副市長楊瓊瓔表示，台中糕餅業者非常努力，將台中糕餅行銷到全世界，一年上看220億元以上產值，奠定堅實國力，期盼共同達成市長盧秀燕打造「台中富市3」的願景。

以太陽餅漩渦狀餅皮及糕餅印紅字特徵設計的「餅寶貝」背包搶先亮相，Q版、討喜模樣引發廣大迴響，楊瓊瓔與現場大小朋友一起背上「餅寶貝」背包，直呼可愛，並走訪各攤糕餅業者，品嚐糕餅美味，大讚台中糕餅「甜甜蜜蜜！」

經濟發展局說明，太陽餅文化節祭出現場糕餅「買一送一」限量特惠，消費滿500元，還有機會抽電動機車、液晶電視、遊戲機、平板電腦及糕餅禮盒；消費滿3000元，憑發票至服務台大聲說出「台中餅第一、台中拼第一」通關密語，即有機會獲得「餅寶貝」背包，數量有限，送完為止。

(中時 )