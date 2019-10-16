高雄警鬧區攻堅 4樓「飛出」一把M4衝鋒槍險砸行人 23:002019/10/16 中時 袁庭堯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高嫌為了規避警方攻堅查緝，自住家4樓拋出一把長槍（後方）。（示意圖，本報資料照／袁庭堯高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 16日晚間九點，高雄市前鎮警分局跨區至新興區一棟大樓攻堅逮人，高姓嫌犯情急之下，竟直接從4樓窗戶拋出一把M4衝鋒槍，槍枝硬生生砸落在馬路上，幸好當下沒有人車經過。目前警方已壓制嫌犯，槍枝也即刻送驗，尚無法確認是否為真槍。 據了解，屋內只有高嫌一人，目前警方正封鎖現場，壓制嫌犯之外並持續進行搜索。高嫌疑似為了滅證，在警方破門前，從窗戶拋出一把長槍，槍枝直接掉落在馬路上。該把槍疑似Ｍ4步槍，真偽現場無法判斷，尚待鑑識中心鑑定。 警方懷疑高嫌與一宗槍擊案有關，正深入追查。 (中時 ) #嫌犯 #槍枝 #警方 #長槍 #窗戶 也許您會感興趣 推薦閱讀 7旬婦遭假檢警詐90萬 警逮車手6嫌 12:582019/10/12 社會 抗議警方濫權 群眾堵街縱火 04:102019/10/13 兩岸要聞 折斷24面國旗插水溝 嫌犯深夜到案 10:332019/10/13 社會 梅山老婦陳屍家中 警方排除他殺 20:482019/10/13 社會 導航帶她到死路 女駕車險墜山谷 旗山警方及時救援 16:172019/10/14 社會 小金門老翁走失1天2夜 警方大金門車站尋獲 16:142019/10/14 社會 外送員事故頻傳 桃園警方發小卡提醒 17:462019/10/15 社會 路面噴字辱罵金門人 警方追查「全民公敵」 18:562019/10/15 生活 陸公安部今從寮國押回136名電信網路詐騙嫌犯 20:102019/10/15 兩岸 南投警方破獲電纜線竊案 台電致贈獎勵金 20:012019/10/16 社會 社會熱門新聞 魔人檢舉交通違規 法官看到這畫面怒了 - 社會 約好只試用卻伸進去 不舉男gg - 社會 床戰突見女友「私處刺青」 真相竟曾萬人騎 - 社會 名校女博士過斑馬線被撞成植物人 客運公司、司機要賠3千萬 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。