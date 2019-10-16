16日晚間九點，高雄市前鎮警分局跨區至新興區一棟大樓攻堅逮人，高姓嫌犯情急之下，竟直接從4樓窗戶拋出一把M4衝鋒槍，槍枝硬生生砸落在馬路上，幸好當下沒有人車經過。目前警方已壓制嫌犯，槍枝也即刻送驗，尚無法確認是否為真槍。

據了解，屋內只有高嫌一人，目前警方正封鎖現場，壓制嫌犯之外並持續進行搜索。高嫌疑似為了滅證，在警方破門前，從窗戶拋出一把長槍，槍枝直接掉落在馬路上。該把槍疑似Ｍ4步槍，真偽現場無法判斷，尚待鑑識中心鑑定。

警方懷疑高嫌與一宗槍擊案有關，正深入追查。

(中時 )