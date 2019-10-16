陳姓男子去年駕車行經台64線遭後方車輛惡意逼車，對方卻據此向警局檢舉陳未依規定變換車道，讓陳吃了4張共1萬2000元的罰單，陳不服提訟討公道。法官勘驗檢舉影像，發現檢舉者車輛緊追在後，並不斷跟著變換車道長達3公里，法官斥責檢舉人「假正義為名，行魔人之實」，判決撤銷罰單。

判決指出，陳男去年8月18日下午駕車行經台64線快速道路西向路段，在50分、51分、53分許，先後經過4處地點，因未依規定使用方向燈即變換車道，遭民眾在4天後向新北市警局檢舉，經警查證屬實後製單舉發，陳被舉發4件，每張罰單3000元，合計1萬2000元，並記違規點數4點。

陳收到罰單後相當不滿，向北市交通裁決所申訴，但交裁所認為依檢舉民眾所提採證影像，證明陳先後4次變換車道時，確實未使用方向燈。

陳主張，當時係遭後方車輛惡意逼車，並以高速緊追，造成其身心恐懼，加上車內還有妻女，為顧及家人安全，才會加速變換車道避開，對檢舉人無視用路人身安全，以惡意逼車、檢舉為樂並玩弄法律，陳表示不齒。

法官認為民眾檢舉交通違規，在彌補警力不足，屬於行政輔助人，所以其檢舉交通違規具有合法性，但法官勘驗檢舉影像後卻發現，檢舉民眾緊追在陳男車後，且陳多次未閃燈變換車道時，也持續緊跟在後至少3分鐘 ，顯見兩車當時持續以高速追逐中。

法官強調，檢舉民眾有不法跟追行為的瑕疵，基於法治國的誠實信用原則要求，舉發顯然不合法，所以判決撤銷原罰單，全案可上訴。

(中時 )