曾姓男子今年3月駕車行經台65線快速道路，遭後方車輛檢舉未依規定使用方向燈即變換車道，曾主張遭對方高速跟拍，痛斥檢舉人完全不顧他人安全，才會為閃避而變換車道。法院勘驗檢舉影像發現檢舉人的抬頭顯示器出現車速確實已超速，認定兩車高速追逐中，曾男是正當防衛，判決撤銷罰單。

判決指出，曾男駕小貨車行駛快速道路，3天後遭民眾向新北市警察局檢舉其未使用方向燈即變換車道，警方根據檢舉影像依法開罰3000元，但曾申訴指遭後方高速沿路跟拍，對方並已超速，但北市交通裁決所未採信，所以提訟討公道。

法官檢視民眾檢舉影像的擷圖，發現曾男的確未使用方向燈，但法官進一步勘驗前後影像，得知一開始曾男車子在外側車道，檢舉人在內側車道，隨後檢舉人變換至外側，並跟在曾男後方，當時檢舉人抬頭顯示器螢幕車速已達時速76公里，接著曾切至內側道，檢舉人因無空間切入，車速為84公里。

法官認定當時兩車係以高速追逐中，至於檢舉民眾為何高速緊追在後，法官認為有觸犯社會秩序維護法之虞，而曾男為了防衛自己身體及自由權利的行為，閃避不當跟追，以致變換車道未使用方向燈，應屬正當防衛。

判決指出，曾男雖有違規行為，但因檢舉民眾有不法跟追情事，使得此一民眾檢舉交通違規程序違法，所以撤銷原處分，全案可上訴。

(中時 )