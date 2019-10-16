中美貿易戰持續1年多，美方多次批評中國竊取美企智財權、強制技術轉移等不公平貿易問題。大陸國務院總理李克強16日主持召開國務院常務會議，會中強調，以更優經商環境進一步做好利用外資工作，包括平等保護外商投資合法權益，不得強制或變相強制外國投資者和外資企業轉讓技術，依法保護商業祕密等。

陸媒報導，會議指出，對外開放是中國基本國策，外資在中國經濟發展中發揮了獨特而重要的作用，推動高質量發展、推進現代化建設必須始終高度重視利用外資，今後將持續深化「放管服」改革，進一步做好利用外資工作。

報導稱，本次會議確定四大做好利用外資工作：一、擴大對外開放領域。清理取消未納入全國和自貿試驗區外商投資准入負面清單的限制措施；全面取消外資銀行、證券公司、基金管理公司業務範圍限制，落實新修改的外資銀行和外資保險公司管理條例；優化汽車外資政策，保障內外資汽車製造企業生產的新能源汽車享受同等市場准入待遇。

二、促進投資便利化。擴大資本項目收入支付便利化改革試點範圍，支持外資企業自主選擇借用外債模式，鼓勵其資本金依法用於境內股權投資。對外資項目，合併規劃選址和用地預審，合併建設用地規劃許可和用地批准。

三、平等保護外商投資合法權益。不得強制或變相強制外國投資者和外資企業轉讓技術，依法保護商業祕密，完善電商平台專利侵權判定通知、移除規則。政府採購不得限定供應商所有製形式、投資者國別、產品或服務品牌等。

四、支持地方加大招商引資力度。對招商部門、團隊內非公務員實行更加靈活的激勵措施，對出境招商活動、團組申請等予以支持。在中西部地區優先增設一批綜合保稅區。

(工商 )