香港示威歷經數月仍未減，環時總編胡錫進為了瞭解港青年想法，14日與港示威學生座談。胡錫進事後表示，很難用簡單幾句話評價這幾名學生，例如對於破壞公物，有些人表示不希望發生也不會參與，但有的人表示對於示威者所作一切都無條件支持，「就是扔一顆原子彈，他也會支持」，但胡錫進認為這些學生是可以溝通的。

胡錫進事後表示，很難用簡單幾句話評價這幾名學生，但認為這些學生是可以溝通的。（圖擷取自胡錫進微博）

據陸媒《環球網》報導，胡錫進表示，7名學生當中3人來自香港大學，2人來自中文大學，還有2名是高中學生，「安排這次對話很不容易，因為他們換一個場景就可能是黑衣人，有的或許參加過暴力」。他說，這是第一次直接面對香港示威學生，而這群學生也是第一次接受來次大陸的記者採訪，雙方彼此難免也些警惕，安排對話的當地朋友也費了很大力氣。

報導指出，胡錫進事後表示，很難用簡單幾句話評價這些學生，當他問「是否支持破壞公物」，有一人表示不希望看到這些發生，自己也不會參加。但有人表示無條件支持。其中一人說，無論別的示威者做什麼，他都會支援，就是他們扔一顆原子彈，他也會支持。他說他們的原則是「不割席」，就是只要出發點相同，誰幹什麼都互相支持。

胡錫進也補充說，若是在街頭碰上他們，很難說他們會不對我造成威脅，但當坐在桌子旁，又感覺他們是可以溝通的，除了有人表達無條件支持暴力那種決絕，還有少數衝動的話，大部分表述顯示了他們有名牌大學學生的思考能力，思維有邏輯，但他們又明顯在思想上有政治運動時期特有的固執，或者說他們從未想過， 「追求民主」的價值起點延伸出的一些結論有可能是錯的。

胡錫進最後談到，前一天特地大清早到了港中大校園，其中受訪的港中大學生說，如果我公開去真的會不安全。胡錫進開玩笑說，「如果有一天在香港被圍被打了，就說是你們的朋友，你們可以來救我。大家都笑了」。

(中時電子報)