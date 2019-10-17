因二戰時期強徵勞工的訴訟問題，今年7月日本宣布加強限制高科技材料出口韓國，讓兩國原已不睦的關係更為惡化，後續更引爆韓國民眾發起抵制日貨運動，平價時尚品牌優衣庫（Uniqlo）、無印良品（MUJI）都中箭。不過真的如媒體報導韓國人全抵制日貨？實際上，韓國社會當中潛藏著許多「害羞的日貨購物者」。

受韓國人發起抵制日貨運動影響，優衣庫（Uniqlo）等日貨品牌第3季業績明顯下滑。

為何韓國人抵制優衣庫（Uniqlo）？

韓國人發起的抵制日貨運動重創日本品牌在韓銷售表現，包括優衣庫、無印良品、大創（DAISO）、豐田汽車等全部中標，優衣庫7月營業利潤驟降40%，整個夏天4間韓國分店關門大吉，甚至差點跌出韓國第3季百大品牌榜。

不過實際上並非所有韓國人都真心抵制日貨，香港《南華早報》報導，許多人還是非常喜歡這些品牌的衣服風格，並且持續偷偷購入，韓國當地媒體稱這些人為「害羞的日貨購物者」（Shy Japan shoppers，暫譯），意思是秘密地購買日本貨或使用日本服務。

為了不被他人發現，有些人特地飛到東京，就為了買一件優衣庫T恤，這是辦公室員工金成鎮（Kim Sung-Jin）最近一次旅行的目的，他透露，現在每個月至少飛東京一次，就為了買衣服，「現在在韓國買日本貨仍然不被大眾接受，因此在家鄉購物不是那麼容易。」

金成鎮算是比較極端的例子，有些人則選擇快閃，作家Mano Lee就表示，她真的很想要優衣庫的一件黑色T恤，雖然她總是公開宣稱支持抵制運動，但她別無選擇，最後決定偷偷摸摸溜進優衣庫門市，拿了衣服、迅速結帳快閃。她說，買完衣服後，還得把優衣庫提袋上的Logo藏起來，以免被人看到。

其他「害羞的日貨購物者」更缺乏勇氣，他們選擇在網路上購買，一些論壇甚至出現許多討論串，互相提供撇步，如何避免遇到不願送日貨的快遞人員。這也說明了為什麼優衣庫實體店面業績重創，但是網路商店的業績表現卻仍相當強勁，部分商品甚至繳出「完售」的好成績。

金成鎮直言，他痛恨的是日本政府，但他並不討厭日本。針對這個現象，高麗大學應用微觀經濟學教授Kim Jin-young表示，「抵制日貨確實有同儕壓力，但是只要商品好，韓國人還是會買單。」

(中時電子報)