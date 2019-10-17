北部地區一名男性公務員，由於要準備技師升級考，向昔日一名已為人妻的女同事請教考古題，並請他指導如何考試，未料兩人竟因而發展出婚外情，甚至一起上摩鐵滾床單傳授「技巧」，事為人妻的丈夫知悉，一狀告進警局指控兩人通姦。

檢警調查，被告坦承與人妻有親密行為，但是他強調，是因為要參加考試，所以經常去找這名前同事請益考試訣竅，因為經常見面討論教材，期間女同事告訴他說丈夫長期出差，而且有了外遇，並且小三生下1子，讓她心灰意冷。被告說，起先他只是同情對方遭遇，儘量安慰她，不意情愫使然而做了糊塗事。

不過人妻的丈夫發現被告兩次帶老婆到摩鐵「請益」指導功課，綠光罩頂的他氣憤難消，提告後被告被依相姦罪判4月徒刑，但是他仍然覺得不夠，認為其所為已嚴重影響他的家庭生活，妻子也因而墮胎，因此求償精神慰撫金200萬元及流產費用10萬元。

因為被告深具悔意，且經濟情況不好，法官庭訊後，判決被告必須賠償精神慰撫金15萬元，墮胎費用因查無事證得以免付。

(中時電子報)