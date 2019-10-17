以衛冕冠軍身分挑戰2019丹麥羽球公開賽的世界球后戴資穎，昨天首輪第1局打得有點辛苦，第2局則有如水銀瀉地般打得對手無力招架，賽後她分析兩局得落差，自評慢熱是自己一直要改進的缺點。

第1局前半段戴資穎非受迫性失誤較多，隨著比賽進行，她更加掌握的場上狀況，該局尾聲藉著連拿6分鎖定，第2局很快就拉開分數差距，也因為第2局打得相當快，小戴不到半小時就收下勝利。

賽後受訪時小戴指出：「我自己可能在比賽上面都會稍微進入狀況有點慢吧，我覺得這是我比賽上一直要改進的地方。」被問到2局之間自己表現的落差，小戴回應：「第2局感覺對手像是第1局的我那樣失誤比較多，其實我自己也沒有做什麼改變。」

而丹麥是戴資穎相當喜愛的一站賽事，她說：「其實我一直很喜歡過來丹麥這邊比賽，因為我覺得整體的氣候、球場上打球的感覺，以及觀眾其實給我很多支持，讓我很喜歡在這裡比賽。」

(中時電子報)