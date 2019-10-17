女友突然想試試新感覺！有網友最近被女友的要求搞得很困擾，讓他不知如何開口相當困擾。他在PTT貼出自己煩惱，但網友的回覆似乎讓他更加煩惱了。

原PO表示，「女朋友最近一直盧說要無套，說想試試無套進來的感覺」，他說之前跟女友都是全程都戴套，口交也戴，是非常安全的性行為。但他考量因為「不知道女友以前的性史」，所以沒有答應，惹得女友不高興。原PO女友還生氣的質疑「你們男生不是很喜歡無套？」

原PO也透露，其實自己曾去篩檢全套性病，全部都陰性。自己在處男的時候還打過HPV四價，所以其實他也想請女友去做全套篩檢，錢由他來付。但「不知道該如何開口」，因此尋求網友的協助。

有不少網友的認同原PO的觀念跟做法，稱讚他是「絕種好男人」、「真少見 異常謹慎...」不過更多網友卻覺得另有隱情，留言「很綠喔 建議你就一直不跟她做 看著她的肚子有什麼變化XDDD」、「帽子戴好好 爸爸當好好」、「再不快一點 已中出的預產期就超過了啦 快點」

(中時電子報)