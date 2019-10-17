三立週五台灣好戲《天之蕉子》劇情將進入另一高潮，飾演千金女秀玉的楊小黎在此部戲除了挑戰經典床戲，更演出高難度的生產戲。劇中秀玉從小身體不好，醫生告誡不適合生養，但她為了心愛的人，堅持要將小孩生下來。十分敬業的楊小黎為了這場戲犧牲很多，不計形象的素顏哭喊、表情猙獰，哭到眼睛腫得像鹹蛋超人，完全不在乎美醜。

楊小黎拍生產戲哭崩。（三立提供）

楊小黎表示為了這場戲，事前做足了功課，從前不敢看生小孩影片的她，這次把網路上分娩的影片全部看過一遍，就連做夢都夢到自己在生小孩。楊小黎用「聲嘶力竭」四個字形容這場戲。原來這場戲從早上7點拍到下午4點，要演生不出來很急、很痛的樣子，每次都大聲嘶吼，還要一邊演用力把小孩生出來的樣子，讓楊小黎不需要演就自動崩潰大哭，還差點把飾演婆婆的張瓊姿的手捏到整片瘀青，婆媳兩人體力皆已耗盡。由於拍攝現場非常悶熱，拍完後棉被、枕頭都濕透，導演一喊卡，劇組立刻拿出水冷扇把房間內的熱風吹出去，很怕楊小黎他們在現場休克虛脫，堪稱是史上最辛苦的生產戲之一。

雖然拍攝生產戲的過程十分辛苦，但楊小黎的生動演出讓大家為之動容。楊小黎說拍攝現場她真的快要昏厥，張瓊姿在旁邊也跟著她掉淚，拍攝結束後張瓊姿握著她的手說：「妳真的很棒！」有了資深前輩的肯定，讓她覺得一切的辛苦都值得了。另外有位攝影師看楊小黎拍生產戲，自己也跟著一起哭，因為太真實了，彷彿身歷其境，真的感受到媽媽生產時的辛苦。

楊小黎劇中費盡千辛萬苦生下孩子。（三立提供）

這場戲讓楊小黎開始有一點害怕生小孩，因此她說一定要找到一個很愛的人才會願意幫他生小孩，而本身很愛小孩的她，也因為秀玉的生產戲讓她對媽媽這個身份又增添更多的崇敬。

本集預告出來後，就有網友留言：「如果台灣女演員生孩子的演技排名，楊小黎說她是第二名，沒人敢說自己是第一名。」網友看到楊小黎的演出真的是不計形象，一心想要把媽媽的痛苦和堅強表現出來，讓網友覺得動容感人。拍攝時，還有粉絲在現場等待，想要與楊小黎合影，於是楊小黎抬頭給粉絲看她那哭得像鹹蛋超人的眼睛，並跟粉絲說：「你現在跟我照相，我保證你一輩子都不會想要收藏它。」最後楊小黎幫粉絲簽名，讓粉絲不會鎩羽而歸。粉絲看到楊小黎如此辛苦，隔天還帶飲料請大家喝，讓楊小黎覺得很感動。

(中時 )