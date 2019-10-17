不怕美圍堵 華為前3季營收仍大幅成長

儘管美國在全球發動孤立中國電信設備巨擘華為的行動，但華為今天仍公布，今年1至9月營收較去年同期成長近1/4。

據法新社報導，華為公布，今年前3季營收較去年同期增加24.4%，達人民幣6108億元（約新台幣2兆6200億元），純益率增長至8.7%。

華為是全球領先的電信網路設備供應商，也是全球第2大智慧手機製造商，總部設在深圳。但今年來華為飽受來自美國的壓力，在全球兩大經濟強權美國和中國大陸的貿易衝突擴大之下，美國官員遊說世界各國的盟友，以資安疑慮為由，避免使用華為的電信設備。

美國一直認為華為設備存有資安疑慮，可能使中國大陸得以窺探全球通信流量；但華為一再否認這項指控。

華府5月還將華為列入黑名單，禁止進入美國市場和向美國企業購買零件。但美方已2度給予華為90天寬限期，最近一次寬限是在8月。華為被美國列入黑名單，造成其無法掌握智慧手機晶片等重大軟硬體技術，也令華為手機無法繼續安裝全球大多數智慧手機搭載的安卓作業系統。

(中時電子報)