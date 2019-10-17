陳其邁(左)和韓國瑜(右)。(合成圖/中時資料照)

國民黨2020總統參選人、高雄市長韓國瑜近期多份民調，和蔡英文的差距都逾10趴，韓的國政顧問團成員陳宜民指出，目前的狀況很像去年，韓國瑜在高市選舉對上陳其邁一樣，就是勝券在握，但事實卻不是這樣。

陳宜民接受香港媒體《中評網》專訪時指出，當時大家都覺得陳其邁是躺著選，現在的蔡英文就有點像陳其邁，覺得勝券在握，但事實上不是這樣，蔡的施政不力很多地方可以打，這是韓接下來要用力的地方。

他點出，韓國瑜的民調落後，雖讓藍營支持者開始焦慮，但韓國瑜已請假投入大選，展開全台22縣市的產業學習與傾聽土地之旅，期望能因此翻轉選情。而國民黨副主席、韓競選總部總幹事曾永權就表示，國外也有相關單位做民調，結果韓僅輸蔡3％左右，只是沒公布，所以就是要看民調怎麼做。

陳宜民表示，現在顧問團、立法院黨團，以及韓國瑜競選總部和PK小組，每周都會固定開會，各自分工。國政顧問團每個禮拜都會開直播針對重要議題來講，每周端出牛肉。長照政策3周前已推出，上周是談兩岸，政策陸續推出，會讓民眾了解也有個比較，選擇韓會走什麼樣的政策。

(中時電子報)