2011年國片《賽德克·巴萊》口碑票房雙贏，取材自「霧社事件」，也讓大眾認識賽德克·巴萊這個原民英雄！在南投的「泰雅渡假村」就有一個巨大賽德克·巴雕像，在雕像下方有個天空步道，可飽覽山嵐、花園美景；國姓咖啡香醇好「咖」都知曉，這裡有家由姊妹花經營的家「行者咖啡」，藏身在覓境森林裡，可先在這喝咖啡、吃鬆餅，再到綠意盎然的露營區烤肉，文化之旅樂活也美好！

豐富自然生態、北港溪碳酸溫泉、天空步道品秋色，在廣闊的園區，將山林野趣結合原住民文化，這裡是南投縣國姓鄉與仁愛鄉交界處「泰雅渡假村」，也是中部知名遊樂園區。一年四季皆有不同景致，春天落櫻繽紛，夏天看螢火蟲飛舞，秋天看落羽松由黃變紅、冬天賞梅，從寬廣道路到森林小徑，闊葉樹林、蕨類散發芬多精，豐富多元自然生態讓人著迷。

和一般度假村不同的是，園區在整體規劃上配合原住民部落的特色，高聳挻拔巨型圖騰木雕，支支皆由原住民木雕師傅一刀一鑿雕刻而成，訴說百年故事與傳說！設計了一系列獵人體驗活動，可先換上原住民服飾玩「刺福球」，將長竹竿刺中拋至空中的草編球，相傳可帶來健康、財運等好福氣！

園區內還有一個海拔約500公尺的「空中步道」，遊客可踩在透明強化玻璃上，欣賞山巒疊翠美景，在這也能俯瞰整個泰雅渡假村的「歐式花園」，法式宮廷花園造景、鐘樓及噴泉！值得一提的是，在天空步道上方還有一個聳立在泰雅山上的莫那魯道勇士巨像，散發著泰雅族人勇士的勇敢與威嚴。園區有露營區，也有飯店住宿、餐廳，還能泡溫泉，適合親子旅遊、郊遊踏青。

別老是喝外國咖啡，南投國姓咖啡的香醇美味也是國際知名！過去這裡以種植檳榔為主，然1999年的九二一地震重創南投，讓鄉里許多檳榔園變成一片廢墟，所幸在鄉民與各界努力下，這裡轉行種植咖啡，用「黑金」傳遞真誠美味！

在國姓鄉也有家與覓境露營區相連的「行者咖啡」以美味、人情味在網路上口碑發酵，由氣質優雅的姊妹花所經營的咖啡店帶有濃濃文青風，寬敞明亮的店面，透過大片玻璃讓陽光撒落室，木質桌椅更顯溫暖，店裡有隻可愛熊寶寶，透露主人童心！

這裡販售中南美洲、非洲等咖啡，現磨現沖的咖啡更能品嚐原味芬芳！可曾看見過生的咖啡豆，行者咖啡也能讓遊客也可體驗烘豆，透過烘烤更能引出咖啡香四溢的美好！在店內一隅喝咖啡很愜意，也能坐在室外，喝口咖啡搭上檸檬奶油鬆餅，一邊欣賞綠意盎然的覓境，度過悠閒午後！

有時旅行不一定要有什麼目的，泰雅渡假村或許沒有先進科技遊樂設施，然漫天飛舞的蝴蝶、染上黃、綠、紅三種漸層的落羽松、原民傳說與愛情、豐富生態更讓旅人瞭解自然人文之美；在行者咖啡中暫且不要划手機，啜飲一口咖啡，藉由不同咖啡品種、沖泡方式，帶來不同的香氣變化， 置身在多采多姿的迷人咖啡世界！雖不曾臨海，但位在台灣中心的南投卻擁有獨一無二的攝人美景，值得旅人「一嚐再常」！

(中時電子報)