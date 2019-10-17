Boeing T-X 正式命名為 T-7A 紅鷹教練機

將引進為美國空軍5代戰機F-22與F-35訓練飛行員的新一代教練機波音T-7A紅鷹(Red Hawk)，最近完成了高速低空飛行測試。波音公司防務部門在發布視頻時進一步表示，T-7A的高速低空測試是在離地面45.7公尺的高度達到了時速901公里的飛行速度。

據《防務部落格》(Defende Blog)網站報導，T-7A紅鷹是美空軍最新的飛行員訓練系統，該系統引入了為第5代戰鬥機訓練飛行員的多項功能，包括高G力環境、資訊與傳感器管理、高攻角飛行特、夜間操作以及空對空與空對地戰術轉換的能力。

Do you feel the need for speed? The @USAirForce #T7A #RedHawk will! Our test aircraft successfully completed high speed low altitude testing, reaching 560 mph/901 kph at just 150 feet/45.7 meters off the ground. pic.twitter.com/Dro5jYWzkk — Boeing Defense (@BoeingDefense) October 15, 2019

報導說，這款易於維護保養的教練機包含了課堂訓練與飛行模擬器，是全新飛行員培訓系統的基本架構，將有助於未來戰鬥機與轟炸機飛行員的訓練。

T-7A具有雙尾翼、前縫翼和大型前緣延伸翼，可在低速時進行靈活操控，符合低空飛行的實際需求，以及做為第5代戰機飛行員的訓練之用。這架教練機的單引擎推力比將要替換的T-38C鷹爪(Talon)的雙引擎推力大了足足3倍。

波音公司是在2018年9月與美空軍簽署一份92億美元的合約，內含351架T-7A紅鷹以及46架模擬器和相關地面設備的交付與裝設，它們取代美空軍用於教育和訓練長達半世紀的T-38C。

(中時電子報)