國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選，之前曾傳出張善政、朱立倫、周錫瑋 江啟臣，都未獲得證實。名嘴陳敏鳳爆料，韓國瑜的副手人選已經確定是前內政部長李鴻源。

陳敏鳳在政論節目《鄭知道了》爆料說，韓國瑜的副手人選2周以前就已經確定，就是李鴻源！未來副手人選和行政院長會一起公布。

PTT網民貼文指出，李鴻源學養兼具，行政資歷完整，而且具備水利專長，絕對可以彌補韓市長不足的部分，不得不說，這個人事佈局真是太棒了。

李鴻源日前曾在新北市掛起兩面競選看板，並具名推薦韓國瑜。韓國瑜競選辦公室還特別發出新聞稿表達感謝，強調韓國瑜借重李鴻源治水長才，改善高雄「逢雨必淹」的環境。8月中，也曾傳出親民黨將徵召李鴻源參選2020總統。對此，李鴻源表示，「沒有這樣的事」。

鄉民們回應說：「同場的記者有陳東豪，沒有否認。」、「那宋會不會選，有玄機。」、「贊成，非常適合。」、「他不錯啊！但有點理想派，當副總統來主導一些議題，或許能衝出一些東西。」、「他是學者又不是聖人，分洪道說錯了，也不代表他其他意見都是錯的。」

(中時電子報)