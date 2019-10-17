網友抱怨看新聞網站竟跳出色情廣告，殊不知廣告是依照自身使用習慣推薦，導致自己瀏覽習慣露餡 (圖／翻攝自PTT)

不論任何網站，網頁旁總是伴隨著廣告出現，多數人也不懂善用擴充程式阻擋。一名男網友就表示，自己逛新聞網頁，竟然看到一旁購物網站的廣告，出現情色用品，讓身為爸爸的他很不爽，沒想到文章一PO之後，立刻被網友打臉，直說網頁上的廣告都是依照使用者的習慣推薦的。

男網友在PTT《八卦版》PO文控訴，自己看NYTIMES，竟然出現色情廣告，不滿抱怨網站為了賺錢不擇手段，連基本格調都沒有，萬一被小孩看到怎麼辦，自己還裝了情色過濾的服務也都沒用。

但網友看到後笑翻，紛紛表示：「廣告是依據你瀏覽習慣跳出的...」、「你知道廣告都是根據你常逛的網頁推薦的嗎」、「你平常沒去逛相關網頁，根本不會出現這些東西」、「就是一直找這種類型的，他才會出現啊」、「這要問你平常自己在看什麼」、「就是看太多色情網站，才會跳出色情廣告」、「廣告照妖鏡，你自曝自己平常的習慣了」。

其實若嫌網頁廣告太多，Google有許多好用的功能如「AdBlock」或「uBlock」擋廣告程式，就能有效阻絕大部分廣告與彈跳視窗。

(中時電子報)