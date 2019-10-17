近幾個月來，美食外送行業越來越發達，不少有正職的人也都會利用閒暇之餘賺外快，或是當作事業第二春。一名失業的經理貼出千字長文，敘述自己與老婆鬧翻，投入UberEats之後的第二春，與老婆重逢的種種過程，故事最後一段卻讓網友全都傻眼。

該名網友在臉書《靠北Ubereats》PO文，表示自己年過40，打拚了10多年、好不容易爬到經理位置的公司，說裁員就裁員，還讓董事長金孫接手他的位置，讓他憤恨不平，終日在家藉酒消愁，終於在失業第97天也跟老婆鬧翻，變成孤獨一人。

走投無路的他找到近日最夯的外送員工作，過程中一想到過往自己只需要坐在辦公室吹冷氣，現在卻要忍受風吹雨打，送餐給大學生、中年婦人、單親媽等老百姓，幾乎掉下眼淚。直到某次送餐給一個殘障人士，對方還怕他中暑，給他一杯水喝，他才頓悟，開始用不一樣的角度看事情，也跟他一度瞧不起的大學生、中年婦人聊開，同時學到一些新東西。

原PO表示，某次送餐時，對方竟是妻子的同事，得知妻子離家後沒有回娘家，住在這位同事家，但一想到過去對妻子的種種，讓他沒有顏面找人，於是就不斷接這位同事的單，透過她去得知妻子現況，因此意外得知妻子有新歡，而且姓「吳」時，讓他相當無奈，但也自認沒資格說話，只得轉頭快步離去。

就在原PO逐漸上軌道時，跟往常一樣接過妻子同事的點單，沒想到出來應門的竟是妻子本人，兩人尬聊了一陣子，正當他打算離開時，妻子突然挽留他，喊出「吳先生，請留步」，讓他不明所以，直說「什麼吳先生，我姓王！」，妻子繼續說「跟我離婚的人姓王，你姓吳」，接著指著外送包上面大大的英文字說：「UberEats，吳柏毅」。妻子說「希望那個每天借酒裝瘋的王先生已經死了，吳先生願不願意跟我交往」、「我知道你不會讓我失望，但你這次實在沉淪太久...」，讓原PO感動不已，與妻子成功復合。

原PO表示隔天起床後，看到老婆在旁熟睡，他躡手躡腳走進浴室，對著鏡子梳妝打扮，說「吳先生。你要是再讓她哭的話，小心我殺了你」，鏡子裡的他似乎也說「當然。請給我五星好評」。

網友看完後大傻眼，紛紛表示：「X，這不就是Ubereats業配文嗎」、「我浪費了人生中的半小時看唬爛文」、「把我感動還給我」、「這位吳先生是不是忘了在文末註記，現在月入10萬，比之前當經理還多啊」、「被Ubereats耽誤的作家」、「這篇文章讓你加薪多少」，但也有網友給予肯定：「文筆真的好啊」、「起承轉合都有耶，強」、「Ubereats可以考慮用這篇拍個微電影」，還有同行出來吐槽「一定是在顧路的時候寫的」。

(中時電子報)