美國國會眾議院今天以壓倒性票數通過聯合決議案，譴責總統川普由敘利亞北部撤出美軍，讓土耳其攻擊當地原為美國盟友的庫德族，正式表明兩黨都強烈反對川普這項受爭議政策。

眾院是以354票對60票通過決議案，有上百位川普的共和黨同志倒戈，加入在眾院占多數的民主黨議員，譴責他的決定。

批評者強烈抨擊說，川普這項決定不啻是同意土耳其揮軍入侵敘利亞北部，對當地的庫德族民兵發動攻擊，這背棄了曾和美國並肩作戰打擊伊斯蘭國（Islamic State）的庫德族。

決議文說，眾院「反對終止美國阻止土耳其對敘利亞東北部庫德族部隊採取軍事行動的努力」，並呼籲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）「立即停止片面軍事行動」，以及主張美國持續提供敘利亞的庫德族人道支援。

提案的外交委員會民主黨籍主席恩格爾（Eliot Engel）批評說，川普這項決定「背棄了我們的夥伴，送了大禮給俄羅斯、伊朗、伊斯蘭國和（敘利亞總統）阿塞德（Bashar al-Assad）」。

(中央社)