秋天散步公園，繽紛花朵盛開中！新北市政府綠美化環境景觀處替三重區重新公園、聯邦公園、八里頂罟活動中心及汐止兒一公園等4座公園妝點更絢麗的衣裳，不僅能美化都市容貌，還能減緩熱島效應。陽光照射的午後，正適合三兩人群好友漫步綠意之中，也等著喜愛花花草草的朋友，一同來為它的美麗喝采！

三重重新公園綠美化。（圖取自新北市景觀處官網）

三重區重新公園建於民國80年，位於重新路5段重新橋下。今年7月三重區公所想讓民眾即使在炎炎夏日下打球，也能不被烈日曬烤，所以利用橋下空間，新增一座親子使用的簡易籃球場。綠美化環境景觀處也為了提高空氣品質、降溫及美化橋下環境，於公園入口草坪內種植麥門冬、銀紋沿階草、彩葉草、鵝掌藤及青紫木等耐陰性植栽，除了提高打球舒適性外，更增添了橋下景觀俏皮多樣的色彩。

不同灌木的色彩搭配讓公園景觀更活潑有趣。（圖取自新北市景觀處官網）

八里區頂罟活動中心鄰近八里行政大樓及考古公園，開車5分鐘可賞無敵海景。綠美化環境景觀處配合主體建築的帆船造型，運用不同植物質地、顏色和高度，於公園周遭種植翠蘆莉、朱蕉、灑金變葉木及雞冠花，不同花季變化配合周邊山海風情與考古文化氣息，在在都能凸顯八里得天獨厚自然景觀、多元歷史人文跟豐富植物種類的社區公園。

利用灑金變葉木及錦葉紅龍草襯托八里頂罟活動中心。（圖取自新北市景觀處官網）

汐止區兒一公園就位在巨大的麥克風旁，這隻大麥克風就是汐止地標-跨堤星光橋，綠美化環境景觀處也利用不同植栽的搭配，在公園打造麥克風造型的意象，增添公園的趣味。兒一公園就位在彩虹河岸自行車道，周圍就是五堵火車站，不時可看到火車經過，對岸就是星座公園。最近涼爽的天氣搭上清涼的秋風正適合到公園散步或運動。

景觀處利用跳色的植栽增添市容景觀。（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)