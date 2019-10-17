禮金到底要包多少一直是困擾人的問題，不僅要顧面子還要考慮人際關係。一名網友表示，自己有位同事要結婚，工作緣故有密切交集，但自己實在很討厭他，所以不知道該包多少，只好上網詢問，結果鄉民的答案幾乎一面倒「不包、不去」。

網友在PTT《WomenTalk》PO文，表示辦公室有同事要結婚，但這同事總是私下偷說她壞話，工作也會刻意針對她，相當惹人厭，卻又跟主管講說有安排自己的位置，但辦公室整組同事都會去，自己又因工作跟對方有密切交集，一查又發現婚宴地點一桌價格都在9800以上，雖然自己快要辭職了，不過實在不知道該包多少。

鄉民看到紛紛表示：「不包不去」、「要離職了包屁哦」、「妳之後結婚又不會請她，包給她幹嘛」、「這種妳包8888給她也不會對妳比較好啊，浪費錢」、「不用這麼犯賤，找個理由推掉就好」、「包了就等於把妳尊嚴也包進去了，給對方踐踏而已」，但也有人說「不包真的會黑掉，意思包個600就好」、「包6萬搞不好她對妳改觀啊」、「包個444給她就好」。

(中時電子報)