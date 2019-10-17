女網友將兩份骰子牛照片貼出，網友直說被坑慘了，怒嗆士林夜市想走墾丁路線 (圖／翻攝自爆怨公社)

士林夜市坑殺遊客事件頻傳，繼水果一袋1089元事件與亮刀恐嚇國外遊客之後，如今又有網友控訴，在夜市內買了兩份骰子牛，竟然被收取600元，讓她忍不住PO網詢問「是我真的吃米不知米價嗎」。

女網友在臉書《爆怨公社》PO文，開頭就問：「是我真的吃米不知米價嗎？」，她表示昨(16日)到士林夜市遊玩，看到骰子牛想買來嘗試，因為自己在其他夜市也吃過同品牌的骰子牛，以為價格都統一，就沒有特地詢問。沒想到取餐的時候，老闆竟說「兩份600元」，讓她當場傻眼，直說其他地區都是小份100大份200，怎知來到士林又坐地起價，且攤位也沒標價，吃得實在相當不開心。

女網友把兩份骰子牛照片貼出來後，網友看傻眼，紛紛痛批：「這樣600鐵定被坑了」、「看來士林很想成為下一個墾丁」、「妳484看起來像外國人」、「這樣600真的夭壽」、「600我去吃牛排爽多了」、「只好安慰自己吃的是和牛」、「過幾天店家就會說自己用的是最高級的A5牛肉了」，原PO看到也苦笑回應「現在知道夜市不是一般市民該去的地方了」。

(中時電子報)