巴西東北部塞阿拉州府佛塔雷莎15日發生一棟7層公寓大樓倒塌事件，截至目前為止，已有3人死亡、7人失蹤，消防人員救出7名生還者。

佛塔雷莎（Fortaleza）市政府15日表示，倒塌的公寓大樓是違建，但之後證實該棟建物在1982年登記，共有13戶公寓，倒塌意外發生之前，住戶已發現樑柱結構有問題，向有關單位申請進行維修工程。

這一棟7樓建築物15日上午10時40分左右應聲倒塌，附近街道已被封鎖，上百名消防人員在現場輪班，日夜不停搶救，到目前為止救出7名生還者。這一起意外已造成3人死亡、7人失蹤。

近10年來，巴西傳出多起建物倒塌事件，今年4月，里約木澤馬（Muzema）貧民窟2棟違建倒塌，造成24人死亡。

2018年5月，聖保羅市中心1棟被遊民占據的大樓在發生火警後倒塌，造成7人死亡。

2011年1月，北部巴拉州府貝倫（Belem）1棟尚在建造中的32層住宅大樓倒塌，3人喪生。

還有2009年1月，聖保羅市中心1座福音教會的屋頂塌陷，釀成9人死亡，逾百人受傷的悲劇。

(中央社)