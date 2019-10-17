美國職籃NBA休士頓火箭總經理摩瑞發表挺港推文後，推特用戶群起圍剿，以不友善言詞回覆。專家分析，親中網軍可能在背後運作，企圖以高頻率發文騷擾摩瑞，逼迫他噤聲。

摩瑞（Daryl Morey）4日在社群媒體推特（Twitter）發文力挺香港民主抗爭，事後雖刪文，NBA與中國長期友好的關係仍蒙上陰影。華爾街日報今天報導，檢視近17萬則推文並綜合訊息戰專家分析，摩瑞可能淪為親中網軍騷擾的目標。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）數位鑑識研究實驗室（DFRLab）資深研究員尼莫（Ben Nimmo）分析指出，摩瑞挺港推文上線後12小時內，親中帳號發表的評論提及摩瑞超過1萬6000次，塞爆摩瑞的推特帳號。

尼莫表示，許多推文看起來像是真人發表，而非機器產生，應付這類網軍行動的難度高很多。

南卡羅來納州克勒姆森大學（Clemson University）研究人員記錄4日至10日間共16萬8907則提及摩瑞的推文。華爾街日報分析發現，22%發文帳號直到上週都沒有跟隨者，4855名用戶回覆摩瑞前未曾發文，3677個帳號是在摩瑞發表挺港推文後才出現。

報導指出，網軍回應摩瑞推文達到顛峰時，摩瑞個人手機若未關閉推特推播，平均每秒可收到近兩則通知。湧入摩瑞推特帳號的回覆中，超過4700則含有中國流行的網路用語NMSL（「你媽死了」拼音縮寫），有些還附帶愛心表情符號。

尼莫研判，這是典型的恫嚇伎倆，以大量發文灌爆特定人士帳號，達到讓別人噤聲的目的。

摩瑞挺港推文上線不到一小時就被刪除，時隔近36小時，中國籃球協會於6日宣布暫停與火箭隊合作。眼見風波愈演愈烈，摩瑞當天在推特發文，指自己純粹就一起「複雜事件」表達個人看法，無意冒犯火箭球迷與在中國的朋友。結果親中網軍騷擾反而變本加厲，而且大多在中國白天、美國深夜時分發文。

摩瑞捲入風波前在推特發文頻繁，前述推文是他最近一次在推特發文。

推特在中國大陸遭封鎖，網民必須用虛擬私人網路（VPN）等工具「翻牆」才能瀏覽。

香港6月爆發「反送中」抗爭後，推特成為挺港與親中用戶交手的網路戰場之一。推特8月宣布將蓄意製造香港政治矛盾的936個可疑帳號停權，指部分帳號用戶源自中國未遭封鎖的IP地址，研判這是中國針對香港民主抗爭發動的訊息戰一環。

摩瑞挺港推文掀波後，推特已停權部分嚴重違規的帳號。推特發言人表示：「我們的服務不允許帶風向和其他操縱平台的形式，我們將對任何呈現這類行為的帳號採取強制措施。」

(中央社)