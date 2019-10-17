逢甲商圈新開幕的浮雲客棧，以智能旅店為賣點，旅客可透過機器手臂寄放行李。（馮惠宜攝）

浮雲客棧60％房型為四人房，另就是鎖定注重居住品質的家庭型旅人，提供逢甲周邊住宿最舒適優雅選項。（馮惠宜攝）

蛤，備品車自己搭電梯、趴趴走，你沒看錯這不是靈異現場，而是智能旅店一大賣點；逢甲商圈新開幕的浮雲客棧，用機器人管家作為星級飯店服務中心，簡易的輸入訂房人資料就能自助取得房卡，提早抵達也能透過機器手臂寄放行李，客房需要增加毛巾等備品，電話按鍵呼叫，智能車化做的機器人會搭電梯為您送到房門門口，這景象如果發生在10年前，不是拍電影，就是看到鬼。

相準2020年大選後改能的改變，以及水湳經貿園區前景，近來不少飯店到台中逢甲商圈卡位，其中號稱是全台最大的機器人智能旅店：浮雲客棧本月中開幕，174間客房規模，以智能管理挑戰星級飯店服務規格，不但省去櫃檯的服務人力，連送備品的服務也用智能自走車取代，簡易的輸入訂房人資料就能自助取得房卡，提早抵達也能透過機器手臂寄放行李，高度保有房客隱私，並且帶來不同的旅遊樂趣。

位於西安街的這家浮雲客棧，基地面積600坪，奢侈的規劃了300坪的中庭，地下四層、地上13樓共有174間客房，且60％房型為四人房，另外配置有一間總統套房，兩房一廳的規劃總共可以容納6人，也是目前逢甲周邊唯一有大坪數兩套房一廳的設計，就是鎖定注重居住品質的家庭型旅人，提供逢甲周邊住宿最舒適優雅選項。

(中時 )