韓國瑜請假高雄市長後全力投入總統大選，但卻遭民進黨政府從中央到地方猛轟，一向挺韓不遺餘力的彰化立委參選人、國民黨中常委蕭景田就表示，因為挺韓國瑜，也被網路、媒體攻擊得體無完膚！但他認為韓現在是「走出高雄，贏回勝利。走入台灣，獻上真誠」，他正等待韓國瑜出征！

蕭景田昨(16日)在臉書發文，以「貼身觀察韓國瑜 (十六)-我現在要出征」為題，大吐因為挺韓這段時間來的心聲。他說，這一年，因為支持韓國瑜的人，受到無數屈辱與司法恐嚇，「我也被網路、媒體攻擊得體無完膚！」。

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這一仗，本就極為艱難與邪惡，卻沒有一個支持者退卻。只等待韓國瑜出征！「走出高雄，贏回勝利。走入台灣，獻上真誠」。

蕭景田提到，「當韓國瑜唱到…敵人不來欺負我，我怎會離開你。國內每個人民都要靠我保護，我所以要出征，就因為這緣故。讓每個人眼眶泛紅！這是民進黨執政，讓人失望啊！」。

他最後強調，正是韓國瑜，從高雄把希望帶到全台灣，韓從高雄出征，為台灣而戰！

(中時電子報)