不想花腦筋，店家也提供組合好的美味輕食餐點。（馮惠宜攝）

就是這張超強大的菜單，讓消費者可以自己組合個人化的餐點。（馮惠宜攝）

餐飲業競爭激烈，商業經營講究差異化，台中「一起找晨」輕食店以提供客製化早餐為號召，其秘密武器是一張超強大的菜單，把麵包、主餐、佐料、配菜分門別類讓消費者自由選配、豐簡隨人，也迅速打開市場知名度。

一起找晨執行長陳書賢年紀輕輕，曾做過麵包師傅，也在咖啡廳擔任晚班服務員，2015年開始創業賣輕食，從無店面、網路接單做起，比Uber Eats更早做訂餐外送，小小的家庭式廚房至少日賣50份餐點，不到半年就開了第一家實體店「找晨」大里店。

創業路上他和夥伴也因經營理念不同耗去相當多時間與成本，「找晨」來客不少，但始終只賺到自己的工錢，幾經溝通和檢討流程，也催生出二代店「一起找晨」。

「一起找晨」有組合好的菜單，也有一張把麵包、主餐、佐料、配菜分類的菜單，讓客人可以自己依經濟能力以及喜好來客製餐點，而在備餐流程上，透過一台萬能蒸烤箱取代早餐店必備的煎台，可以烤麵包、烤雞排、炸豬排、甚至做太陽蛋，一台抵兩個人力，不但餐點更均質，也大大節省人力成本。

也因為這張超強大的菜單，讓消費者到一起找晨用餐，可以吃到適合個人品質穩定、美味又兼具營養的餐點，開幕短短幾個月，已有不少人上門要求加盟；繼「一起早晨」景賢店後，10月20日「山西店」也將開幕，曾經苦過來的陳書賢開幕日做公益，當天將送出300份的早餐，給台中兒童之家、華山基金會，幫助弱勢孩童、獨居老人及街友等。

(中時 )