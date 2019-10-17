網友留言。（摘自批踢踢網頁）

贊不贊誠罷免韓國瑜的支持度圖（圖片摘自綠黨臉書）

昨一親綠民調公布民調，雖然總統蔡英文民調領先國民黨總統候選人韓國瑜，但有網友卻在民調中發現玄機，就是不贊成罷免韓國瑜的支持度竟高達41.5%。對於這結果，有網友推估投票率認為，韓國瑜只要輸25萬張以內，就是守住高雄的失分，再靠苗栗南投花東跟新竹差不多打平了。

綠黨昨公佈民調，民調結果顯示，蔡英文以53.6%的支持度，遙遙領先韓國瑜的29.6%，雙方差距擴大至24的百分點。但眼尖的網友卻注意到，在贊不贊成罷免韓國瑜的比例上，雖然有高達51.8%的支持者贊成，但竟也有高達41.5%的人反對罷免韓國瑜，有韓黑受到驚嚇表示，沒想到韓國瑜還是這麼強，韓粉真的隱藏起來，成為隱性選民。

對此，網友brella於批踢踢發文表示，如果是這樣的支持度轉換成總統，大選得票率雙方大約是10%的差距。若高雄市開出160萬張票，韓國瑜大概輸16萬票。個人認為高雄市的差距並不會這麼少，好歹也是25萬票以上的距離。

該網友指出，輸25萬張以內，韓國瑜算是勉強守住高雄的失分，這25萬票靠苗栗南投花東跟新竹差不多打平了。底下網友也紛紛表示，「真的全國投票，藍綠一對一本來就是雙方都四成起跳啊」、「高雄才輸25萬的話，雙北人口基數比較大就補回來了」！

而對於這份民調結果，綠黨桃園市議員王浩宇指出，雖然蔡領先韓，但若以投票意願來看，韓國瑜支持者的投票意願遠高於蔡英文，其中鋼鐵韓粉幾乎95%以上都會投票，英粉的投票意願只有75%~85%，特別是可能會投給蔡英文的時代力量、民眾黨。

(中時電子報)