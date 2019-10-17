曾和連千毅直播的辣模「子涵」，先被踢爆是假千金、學歷造假及吸毒遭捕，又被指出曾列「太陽花女王」劉喬安花名冊，被仲介到澳門賣淫，黑歷史曝光慘遭網友圍剿，對此她則PO出南韓女星雪莉受不了網路霸凌，選擇走上絕路的新聞截圖。

翁子涵IG限時動態PO出南韓女星雪莉輕生報導，還打出「R.I.P.」悼念，而雪莉疑不堪長期飽受網友謾罵，選擇輕生結束僅25年的生命，似乎也暗示網友不要逼她走上絕路，對此有許多網友跳出來力挺，希望她不要過於在意網友批評，也呼籲酸民不要成為鍵盤殺手。

翁子涵在IG限時動態PO出雪莉輕生新聞。（圖／子涵IG）

雖然經紀人澄清翁子涵曾被警方約談，有關於劉喬安所涉跨國仲介賣淫案，但當時是以「證人」不是被告，但對比台北地方法院這起賣淫案判決內容，指出當時年僅18歲的翁子涵，曾受劉喬安仲介3次賣淫，說法明顯被打臉。

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(中時電子報)